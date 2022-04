BBB 22: Depois de programa ao vivo, Jessilane chora: "Não quero me sentir fraca"

Após formação de paredão falso, Jessilane chora e é consolada por Douglas Silva

Ontem foi dia de formação de paredão falso. Depois de ter vencido a segunda parte da prova, Jessilane Alves (26) ganhou 100 mil reais e pode indicar um brother ao paredão. O escolhido pela professora foi Arthur Aguiar (33).

Depois do programa ao vivo, a bióloga chorou no sofá da sala. Vendo a cena, Douglas Silva (33) vai até a sister e tenta acalmá-la: "Porque você está triste?", perguntou ele abraçando-a. "É que eu tô velha, gente", brincou ela.



"Mas isso faz parte, não tem pra onde correr. Estou querendo te colocar pra cima. Isso faz parte, tem que acontecer. Querendo ou não tem que acontecer pro jogo acabar, a gente não vai ficar aqui pro resto da vida", aconselha ele. A professora então, desabafa: "Sim, eu sei. É mais sobre tudo que ta acontecendo, sabe? Eu não quero sentir que eu sou a pessoa mais fraca aqui dentro ou que as pessoas que eu estou próxima sejam". Linn da Quebrada (31) senta perto da sister para abraçá-la e ela segue o desabafo: "De alguma forma, todas as pessoas que eu acredito estão saindo. Eu quero acreditar que seja o contrário e que eu possa acertar em algum momento. Isso que me deixa abalada. Eu quero acreditar que as pessoas lá fora gostam de mim", disse ela com lágrimas no rosto.

O ator lembra Jessi que não tem como ela saber tudo o que aconteceu dentro da casa: "Tem vários fatores que você não tem controle. As pessoas podem ter feito coisas que você não viu, é isso. Tudo influencia em várias coisas aqui dentro e até na decisão do público", disse ele.

A professora explica que entende o que DG está dizendo, mas a sequência de acontecimentos e eliminações dentro da casa segue aumentando seu sentimento negativo que a fez transbordar na sala.