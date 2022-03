BBB 22: Deborah Secco comenta sobre o reality e leva bronca da mãe: ''Eu vejo 24 horas''

Deborah Secco e a mãe, Silvia, comentaram sobre o BBB 22 nas redes sociais e a atriz contou que não foi respondida em aplicativo de mensagens

A atriz Deborah Secco (42) já deixou claro que está por dentro de tudo que rola na casa do BBB 22 e que é fã do programa. No entanto, ninguém esperava que o gosto pelo programa é de família!

Em seu Twitter, na terça-feira, 15, a artista comentou sobre o programa e acabou levando uma patada de sua mãe, Silvia Secco, que não concordou com a opinião da filha.

Dede criticou o brother Gustavo (31) e a mãe rebateu o tweet da atriz. "Temos que admitir que Gustavo prometeu tudo, colou na Laís e não entregou nada", escreveu ela. "Filha, cala a boca, está falando besteira, e eu vejo 24 horas!", respondeu Silvia.

"BBB23 vou fazer a 'Sala de casa de Deborah e Silvia Secco' na Globoplay", brincou Deborah Secco, que criou até uma enquete para saber quem estava certa.

Ao se despedir para ir dormir, a esposa de Hugo Moura (31) desejou boa noite para a mãe. "Mãe, te amo! Sua benção, boa noite. Mesmo sem você me responder no WhatsApp por estava lendo o Twitter sobre BBB".

Deborah Secco combina biquíni com a filha

Recentemente, Deborah Secco curtiu dia de sol em praia do Rio de Janeiro na companhia da filha, Maria Flor (6). As duas surgiram usando biquínis com a mesma estampa colorida.

Confira a troca de mensagens entre Deborah Secco e a mãe:

