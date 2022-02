BBB 22: Debochada, Naiara Azevedo chupa limão e brinca com eliminação de Bárbara: ''Não pode fazer careta''

Cantora Naiara Azevedo postou vídeo em que aparece chupando limão

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 08h24

A cantora Naiara Azevedo (32) já foi eliminada do BBB 22, mas segue acompanhando tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil.

A ex-sister, que tem arrancado risadas com seus comentários sobre os participantes do reality, assistiu à noite de eliminação, na terça-feira, 15, e aproveitou para tirar um sarro da saída de Bárbara Heck (29) com alto nível de rejeição, 86,02% dos votos em paredão contra Natália (23) e Arthur Aguiar (32).

Em seu feed no Instagram, a sertaneja compartilhou um vídeo em que aparece chupando limão, fazendo referência à cena em que a gaúcha comeu a fruta na maior tranquilidade durante o confinamento.

No registro, Nanacita, apelido que Naiara Azevedo ganhou durante sua participação no programa, brincou: "Não pode fazer careta".

Nos comentários, famosos e fãs se divertiram com a brincadeira. "Nanacita, a braba!", elogiou a ex-BBB Pocah. "Não confio em quem chupa limão e não faz careta", brincou o influenciador Lucas Guimarães. "O deboche da gata", disse um seguidor. "Afrontosa kkkk", comentou outra. "Vem chupar limão aqui fora Bárbara", destacou mais uma.

Maria foi desclassificada do BBB 22 na terça-feira, 15. Veja o vídeo do momento.

Bárbara Heck desabafa sobre suposto caso de racismo no BBB 22

Fora do BBB 22, Bárbara participou do Bate-Papo BBB e comentou sobre as acusações de racismo em episódio com Natália no banheiro. Assim que Gustavo (31), da Casa de Vidro, entrou na casa, ele alertou que a sister foi acusada de imitar um macaco e criticada pela web, que interpretou como racismo. "Eu fiquei chocada quando ele [Gustavo] me trouxe essa informação. Fiquei apavorada, fico nervosa até agora. Se tem uma coisa que eu não sou é cruel, racista ou preconceituosa. Pensar que [as pessoas] pensaram isso de mim me deixa muito chateada e assustada", começou falando.

Confira o vídeo de Naiara Azevedo: