BBB 22: De fio dental, Linn da Quebrada rouba a cena na piscina

De fio dental, Linn da Quebrada chama muita atenção na piscina do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 09h44

Dona de um corpo em forma, a cantora Linn da Quebrada (31) mais uma vez roubou a cena ao mostrar todo o poder dela no programa BBB 22.

Confinada há cerca de um mês na casa mais vigiada do Brasil, a sister recentemente foi clicada de fio dental amarelo e arrasou ao mostrar o físico na piscina.

Com os cabelos encaracolados e curtinhos, Lina colocou o bumbum pra jogo e foi bastante elogiada no seu Instagram oficial. "Poderosa demais!", escreveu um fã da famosa.

Integrante do elenco do Camarote do BBB 22, Linn da Quebrada segue fazendo alianças dentro da competição milionária que perdeu a dançarina Brunna Gonçalves (30) nesta semana.

Veja o corpão da Linn da Quebrada!