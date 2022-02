BBB 22: Conversas, críticas e chegada de brothers no BBB 22 ganham destaque durante o dia; confira o que rolou

Após noite de formação de paredão no Big Brother Brasil 22, a casa mais vigiada do Brasil tem dia muito movimentado

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 20h30 - Atualizado às 20h40

Hoje, 14, é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! Após noite de formação de paredão, em que Arthur Aguiar (32), Natália Deodato (22) e Bárbara Heck (29) entraram na berlinda, brothers tem dia cheio! Críticas, primeiro dia dos antigos moradores da Casa de Vidro e muitas conversas invadem a casa mais vigiada do Brasil!

Larissa Tomásia (25), em conversa com Bárbara Heck (29) e Linn da Quebrada (31) na cozinha, mostrou que seu relacionamento com Gustavo Marsengo (31) começou a ter atritos: "Estou meio irritada com o Gustavo. Ele sempre me interrompe, como se só ele soubesse das coisas. Isso choca comigo, porque eu gosto de falar e eu gosto de escutar. Ele só fala, mas não escuta".

Mais tarde, na piscina com a cantora, a influencer contou que seu ex-colega de quarto passou as informações que tinha apenas para certas pessoas.

No quarto Lollipop do BBB 22, Eliezer (31) e Vinicius (24) conversam os últimos acontecimentos do reality show."Ela [Natália] não ocupa o mesmo lugar que o Arthur. Se tem uma pessoa que foi excluída aqui foi o Arthur, a Natália não foi excluída. Ela buscou as carinhas, ela não fez nenhum esforço para reverter a situação. O Arthur eu vejo tentando e muita gente não dá a oportunidade", opinou Eliezer.

"Pelo contrário, ele foi mal interpretado tentando fazer isso", acrescentou Vinicius. "Exatamente, então se tem uma pessoa que foi excluída na casa, foi o Arthur", pontuou o empresário. "Não vejo ela como sendo excluída aqui dentro, não", afirmou o cearense.

Mais tarde, Linn da Quebrada comentou os votos em Natália Deodato, que está enfrentando seu terceiro paredão: "Eu acho estranho a casa ficar indicando toda vez a Natália. Inclusive, estrategicamente, a gente viu em outros programas o quanto isso é, na maioria das vezes, um tiro no pé. [...] Isso que me faz repensar mais, tipo assim, se a gente com 17 pessoas, as nossas únicas opções permanecem as mesmas?"

Primeiro dia de Gustavo

Logo em seu primeiro dia na casa mais vigiada do Brasil, Gustavo Marsengo acabou sendo recepcionado por grosseria de Bárbara Heck. Ao questionar o motivo deles colocarem as laranjas na geladeira, recebeu uma resposta direta dea modelo: "Ih, já chegou querendo mudar as regras".

Depois, na cozinha com Laís Caldas (30), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), o curitibano, ao ser lembrado pelo surfista que hoje tem Jogo da Discórdia, relata: "Vou trazer algumas informações novas aí". "Eita, gostei", comenta a médica. "Tem umas coisas que não sei se vocês já sabem, mas vou expor umas contradições", avisa o empresário. "Fala mesmo, a gente quer ver as verdades", responde Pedro Scooby. "Umas mentirinhas que contaram", diz Gustavo Marsengo.

Desde a sua chegada à Casa de Vidro, Larissa Tomasia avisou Jade Picon (20), que tinha informações e percepções de fora e queria conversar em particular com a influencer e empresária. Finalmente, isso aconteceu na tarde de hoje.

A musa fitness não poupou palavras e disse que as duas aliadas mais próximas de Jade, Bárbara Heck (29), e Laís Caldas (30), são vistas como indiferentes pelo público: "Lá fora são vistas como plantas" e seguiu com: "se aproximaram de você por conveniência (...) por você ser uma jogadora forte". A empresária então afirma não sentir que elas se aproximaram por interesse e justifica dizendo que foi uma aproximação mútua.

Em relação à Arthur Aguiar (32), a empresária fez questão de relembrar quando ganhou a liderança e o ator não a parabenizou. Segundo ela, na última semana, eles continuaram a se afastar e o relacionamento dos dois esfriou. Larissa afirmou: “Não acho que você deva mudar seu jogo, siga sua intuição”.

Questionando prioridades

Após formação de paredão no último domingo, 13, Bárbara Heck e Laís Caldas, não gostaram da postura da até então, amiga e aliada, Jade Picon. Segundo a relações-públicas e a médica, a irmã de Léo Picon reagiu de forma muito positiva, mesmo com o resultado não sendo favorável ao grupo, já que Bárbara foi a emparedada da semana junto à Arthur Aguiar (32) e Natália (22) e Laís escapou do paredão em prova do Bate e Volta.

Segundo Bárbara, a empresária acredita estar sendo prioridade dos meninos Douglas Silva (33), Pedro Scooby e Paulo André, mas que não é recíproco: "Ela acha que eles protegem ela por ser a "mascotinha". Eles se protegem, homem se protege", afirmou ela. "Vontade de perguntar para ela: quem sao suas alianças?" disse a modelo e a médica confirma: "Estou querendo saber também".

As duas seguem o assunto lembrando que pós programa ao vivo de ontem, Jade Picon abriu uma bebida no Quarto do Líder para "comemorar": "Eu fiquei irritada! Parece que ela ficou feliz com a formação do paredão".