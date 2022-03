BBB 22: Contragolpe do indicado pelo Líder e votação aberta; confira a dinâmica da semana

Dinâmica da semana é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 01h55

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Contragolpe do indicado pelo Líder e votação aberta são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sábado

- Prova do anjo;

Domingo

- Anjo imuniza uma pessoa;

- Líder indica uma pessoa;

- Contragolpe do indicado pelo Líder;

- Seis votam no confessionário e cinco darão o voto aberto;

- O indicado na dinâmica especial da semana, o contragolpeado e o mais votado pela casa vão para a prova Bate-Volta.