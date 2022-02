BBB 22: Confira os memes mais engraçados da saída de Tiago Abravanel

Apesar da desistência melancólica de Tiago ter chocado todos dentro da casa, internet faz memes e se diverte

Caras Digital Publicado em 27/02/2022, às 17h36

A decisão de Tiago Abravanel (34), em desistir do reality show de maior audiência do Brasil, assustou e chocou todos os moradores da casa. Do lado de fora, entretanto, a internet fez do momento o que sabe fazer de melhor, memes.

O momento ao apertar o botão acionando uma sirene na casa, foi muito replicado nas redes. Outro momento que chamou a atenção, foi Linn da Quebrada (31), gritando aos quatro ventos na área externa da casa o nome de Tiago, ao saber que ele estava fora da competição.





Confira aqui os melhores memes da desistência de Tiago Abravanel

TIAGO LEEEEEEEEE, MDS LINA https://t.co/wDOPA8d2ai — 𝑀𝑟. 𝐴𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑐𝑒𝑛𝑒 𝑋 Æ 𝐴-12 𝑀𝑢𝑠𝑘 (@poesiapaga) February 27, 2022

E vamos de boooom pic.twitter.com/DNDsa2lF7V — Rato Utópico 💚 (@pedrohmc) February 27, 2022

O Boninho vendo o Tiago apertando o botão da desistência depois de ter aumentado o programa pra 100 dias #BBB22pic.twitter.com/J3MyNbJQHu — raphamador (@raphamador) February 27, 2022