BBB 22: Confinado, Paulo André pressente: ''Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia''

Brothers comentam comportamento de Tadeu Schmidt no BBB 22 e Paulo André tem pressentimento no dia em que Rodrigo Mussi sofreu acidente

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 07h09

Os brothers do BBB 22 perceberam o comportamento diferente de Tadeu Schmidt (47) durante o programa na noite de quinta-feira, 31.

De acordo com os confinados, o apresentador estava mais sério que o normal, não retribuiu brincadeiras dos participantes, o que gerou estranhamento e especulação sobre algum acontecimento fora do confinamento.

"Será que aconteceu alguma coisa, ninguém fez nada ontem não, né, gente?", questionou Linn da Quebrada (31). "Será que é lá fora, gente, com alguém importante?", indagou Eslovênia (25) antes da prova do líder, que teve Gustavo (31) como vencedor.

"Talvez tenha acontecido alguma coisa séria e ele não está no clima de brincadeira. Ele nunca ficou tão sério assim", analisou Arthur Aguiar (33).

Na web, os internautas também repararam na seriedade do comandante da atração. "O Tadeu claramente tá baqueado", "Tadeu sem clima para apresentar o programa de hoje", disseram alguns.

O segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi (36), sofreu um acidente grave na madrugada de quinta-feira, 31, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O gerente comercial foi arremessado para fora do carro e teve traumatismo craniano, fraturas no corpo, e passou por duas cirurgias, uma na cabeça e outra na perna. O quadro de saúde é delicado, mas estável. Ele permanece em observação.

Paulo André (23) também surpreendeu os espectadores com um comentário feito no dia do acidente do ex-BBB. Em conversa na sala da casa mais vigiada do Brasil, o atleta comentou: "Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia", disse ele após Eliezer (31) falar sobre a chuva no Rio de Janeiro.

"Como assim tragédia?", perguntou Eslô. "Tragédia no mundo", respondeu ele.

Confira o pronunciamento de Tadeu Schmidt sobre acidente de Rodrigo: