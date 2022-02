BBB 22: Como foi a reação dos brothers, após conversa com os novos moradores da Casa de Vidro

Depois do primeiro contato com Larissa e Gustavo, brothers têm reações diferentes

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 22h02

Depois de conversa com os novos moradores da Casa de Vidro, reações diversas atingiram os brothers. Para alguns as informações e o primeiro contato foram positivos, para outros... nem tanto.

Está curioso? Segue com a gente e saiba o que se passou na casa!

Tiago Abravanel

Após escutar um conselho de Larissa sobre algumas atitudes suas soarem como falsas, Tiago Abravanel (33) chorou e desabafou com os brothers: O apresentador disse que ficou pensativo em relação à sua mãe: "Ela não sabe o que aconteceu essa semana com a Jade e o Arthur, mas a minha relação com o Arthur e com a Jade são muito boas. Dependendo de como está passando, pode soar como: 'Nossa, mas esse menino não tem um lado? Ele é falso?''

"Aí que está. As pessoas não precisam estar do lado de ninguém, elas precisam se posicionar. Você não tem que optar por lado nenhum. Acho que você como papel de amigo e até de jogador, você está se posicionando para cada um. Está fazendo o que eu faria, eu acho", respondeu Eslôvenia Marques (25). O ator completou, chorando: "Dá um medo. Só não quero decepcionar a minha mãe".

Durante a conversa com a Eslôvenia Marques (25), ele confessou para a sister que está preocupado sobre como está sendo visto pelo público do reality show.

"Será que estou sendo conhecido só pelo edredom?", questionou Eliezer (31). "Claro que não, Eli. Você é muito engraçado", afirmou a estudante de Marketing, que tenta tranquilizar o amigo: "Agora, eu acho, não só pelo que ela falou, que, tipo, eu sou uma pessoa que também brinca muito. Tem momentos de brincar, mas tem momentos de pensar", afirmou.

Eslôvenia Marques

Conversando com sisters, Eslôvenia Marques disse o que irá fazer com as informações que vierem da Casa de Vidro."Pego as informações, mas não quero que isso mude o que eu sinto a que dentro. Eu posso tentar pensar no que eles falam e tals, para que eu consiga melhorar, beleza, mas não vou mudar o que eu sinto por uma coisa aleatória. Isso é perigoso", completou a sister.

Maria e Douglas Silva

Em conversa com Maria (21) do lado de fora, Douglas Silva (33) comentou: "Só de eles darem a notícia de que está tudo bem lá fora já conforta muito meu coração". A atriz discordou: "estava tudo bem até aquela semana, a gente não sabe o que aconteceu dali em diante". "Eles viram no máximo até quinta à noite, que é o resumo da festa e a última prova do líder. Eles viram que a Jade ganhou, mas de lá para cá muita coisa mudou", completou.

Arthur Aguiar

Logo depois da troca com os novos moradores, Arthur Aguiar (32) indicou sua posição ao Tiago Abravanel: "Nossa tendência é acreditar em tudo. Já dá pra ver que os dois tem opiniões diferentes. Tem que ter um filtro".

Você é a favor da entrada dos moradores da Casa de Vidro na casa do BBB 22? Sim

Não

Veja a reação do público

A empolgação da Maria com a casa de vidro 🗣🗣 #bbb22pic.twitter.com/e8SzptwYTw — Dudu #BBB22 (@Dudu) February 11, 2022