BBB 22: Com volta de Arthur Aguiar do paredão, Jade Picon teme estar na mira do brother

Após indicar Arthur Aguiar ao paredão e brother voltar, Jade Picon analisa ser voto do ator

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 08h14

A volta de Arthur Aguiar (32) do paredão pegou Jade Picon (20) de surpresa nesta terça-feira, 08.

Após indicar o ator diretamente para a berlinda como líder, a influenciadora agora está se sentindo na mira do brother.

Em conversa com algumas sisters no quarto do líder, Jade Picon analisou possíveis votos do famoso. "Acho que, para ele, é muito mais interessante me colocar. Gente, ele tem a justificativa perfeita", falou.

"Não aconteceu nenhum fato com você na casa", comentou Laís Caldas (30). "Mas é interessante colocar uma pessoa que não foi no Paredão do que uma que foi", opinou Bárbara Heck (29).

"E uma pessoa que te colocou no Paredão", brincou Jade Picon sobre ela ter colocado Arthur Aguiar no último paredão.

Arthur Aguiar e Jade Picon conversam

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 07, Jade Picon foi conversar com Arthur Aguiar sobre os últimos acontecimentos.

Em um bate-papo tranquilo, os brothers resolveram suas questões e acabaram se entendendo.