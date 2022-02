BBB 22: Com direito a pula-pula e aula de dança, brothers tem tarde descontraída

Tarde dos brothers é animada com muita dança e cheio de atrações

A manhã de hoje, 17, foi silenciosa. Após a última festa da líderJade Picon (20), os brothers estavam em clima de ressaca e foram acordados pela produção para participarem de uma ação.

No jardim da casa, foram instaladas diversas opções de lazer. Entre elas, cama elástica, quadra de beach tenis, mesa de futmesa e um espaço para fotos com uma câmera Polaroid disponível.

Em dado momento, o dançarino Justin Neto apareceu em um telão e convidou a todos para dançarem: "Boa tarde a todos! Vem chegando, vem pertinho, vem sem medo! Quero saber quem aí ama dançar, quem ama se jogar na vida! A galera da Amstel Ultra me chamou para fazer a coisa que mais amo na vida, que é dançar! E sei que todos vocês amam dançar. Só que hoje vou colocar vocês para dançar de um jeito que vocês nunca dançaram antes. Vou fazer o passo a passo dos principais passinhos! Quem aí é bom na pisadinha levanta a mão! Quem aí arrasa no funk levanta as duas mãos!" disse o dançarino.



Em seguida, todos os brothers fizeram coreografias seguindo as instruções de Justin. Jade Picon chamou a atenção dos internautas ao preferir não participar da aula de dança comunitária, ficando sentanda na varanda do jardim.





