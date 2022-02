BBB 22: Com direito a cerimonialista, padrinho e madrinha, Eslovênia e Lucas se "casam" na festa do Líder

Brothers preparam cerimônia para casal Lucas e Eslovênia. Tiago Abravanel é o cerimonialista da noite

Caras Digital Publicado em 24/02/2022, às 01h08

Teve casamento! O casal Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (25), oficializaram a relação e se casaram, pelo menos, dentro da casa mais vigiada do Brasil.





Confira como foi o "casamento" de Eslovênia Marques e Lucas Bissoli



Após convite para Jessilane Alves (26) ser a madrinha do casal e Douglas Silva (33) o padrinho, os brothers organizaram uma cerimônia matrimonial para os pombinhos, contando com corredor para entrada da noiva que veio acompanhada de Pedro Scooby (33) e um cerimonialista, Tiago Abravanel (34).

“Os encontros, isso é sobre os encontros. O lugar onde jamais poderiam imaginar que duas pessoas, vindo de lugares completamente diferentes, culturas diferentes, mas através do olhar, brincadeiras, através dos sentimentos genuínos que um jogo traz (…) Uma menina que traz na pureza a sua simpatia, a sua alegria, sua esperteza e espontaneidade. Do outro lado, um cara que se joga, que acredita na vida, nos desafios, nas transformações e que traz esse encontro de maneira tão singela.

Apesar dos percalços do jogo, vocês se conectaram através de um sentimento muito simples, o amor. O amor transforma a vida de todas as pessoas e que ele possa transformar a vida de cada um de vocês individualmente e juntos, a partir de agora” disse ele no altar para o casal. Os dois se beijaram e os brothers celebraram a união jogando pétalas de rosas e champagne para o alto.



Outro momento importante de um casamento é a hora da noiva jogar o buquê. Eslô, fez a contagem regressiva e atirou o buquê de flores para o alto. Larissa Tomasia (25), foi a sortuda da vez. Entretanto, a musa fitness não está para casamento e repetiu o movimento de Eslovênia, atirando o buquê para o alto gritando: "Eu não quero casar, não!". Na segunda tentativa, o buquê cai nas mãos de Laís Caldas (30), que recebe um beijo de seu affair na casa, Gustavo Marsengo (31).



Confira aqui vídeos da "cerimônia":