BBB 22: Cintia Dicker celebra liderança de Pedro Scooby e surfista faz declaração: ''Muito colada em mim''

O surfista Pedro Scooby (33) está radiante com a liderança no BBB 22!

O participante do programa venceu a prova na noite de quinta-feira, 03, em tempo recorde, e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil e a oportunidade de indicar alguém direto ao paredão.

Nas redes sociais, ele recebeu uma homenagem da esposa, Cintia Dicker (35), que compartilhou um clique em que aparece usando uma camiseta com foto de Scooby estampada. A modelo falou sobre a falta do maridão e celebrou a vitória.

"Que saudade & ORGULHO de você líder!!!@pedroscooby", se derreteu Cintia Dicker na legenda da postagem.

Pedro Scooby se declara para a esposa

Em conversa com brothers do VIP no quarto do líder, Pedro Scooby comentou sobre a esposa. "Quando vejo fotos da minha mulher, é quase como sentir... Porque ela é muito colada em mim, mano. Então é quase como se representasse a família toda".

O líder da semana no reality contou sobre a relação da modelo com sua família. "Ela é colada na minha mãe, no meu irmão. Se eu discuto com a Cíntia, meu irmão fica chateado comigo! El fala: 'Qual é? Está maluco? Essa é a mulher da sua vida!'".

Pedro Scooby pretende ter mais filhos

Recentemente no confinamento, Scooby falou que pretende ter mais um bebê com sua atual esposa, Cintia Dicker, e revelou os nomes que tem em mente para a criança. "Se minha mulher estiver me esperando lá fora ainda... A gente vai casar no final do ano e depois ela vai engravidar. Vou ter que comprar uma van", brincou ele. "Mas a gente ama um nome que, cara, o único problema desse nome é que é nome de uma marca no Brasil. De embutidos. Aí é f***", comentou, revelando: "Aurora. É o nome de uma princesa".

Confira o clique de Cintia Dicker em homenagem a Pedro Scooby: