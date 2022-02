BBB 22: Cíntia Abravanel, mãe de Tiago, apoia filho após desistência do reality: "Precisa de coragem para apertar esse botão"

Após desistir do reality show, Tiago Abravanel recebe recado de sua mãe nas redes sociais

Caras Digital Publicado em 27/02/2022, às 19h43

Depois de seu filho Tiago Abravanel (34), abandonar a competição do Big Brother Brasil, Cintia Abravanel (58), publicou em suas redes sociais apoio ao ator e cantor.

Confira mensagem enviada por mãe de Tiago Abravanel após desistência do programa





"O que eu posso dizer? Precisa de coragem para apertar esse botão", começou a artista plástica que seguiu reforçando o orgulho que sente do filho e de sua participação no reality: "Tenho muito orgulho de você, filho. Vem aqui pra fora, que você é muito amado e a vida continua. Teu tempo na casa, deu.(…) estaremos todos aqui te esperando de coração aberto. Seus amigos, sua família, com muito orgulho! Por que você é um cara de caráter e do bem, graças à Deus!", finalizou ela.





Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Tiago foi visto embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro para retornar à São Paulo.

Confira o vídeo de Cintia Abravanel na íntegra:

View this post on Instagram A post shared by Cintia Abravanel (@cintiaabrava)