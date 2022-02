BBB 22: Casa de Vidro pronta, decepção e conversas a sós; confira o que rolou no BBB 22

No dia seguinte após Prova do Líder, brothers conhecem os novos moradores da casa de vidro

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 19h40

Após noite de Prova do Líder, no BBB 22, em que Jade Picon (20) consagrou-se, novamente, no poder do programa, hoje, 11, foi um dia lotado de acontecimentos. Casa de Vidro surgindo, desabafos e conversa sobre o anjo dominaram o dia.

Quer saber os detalhes? Então, segue aqui que a gente te conta!

Começou a tão esperada Casa de Vidro na manhã desta sexta-feira, 11. Ao entrarem na Casa de Vidro, ainda sem os outros brothers vendo, Larissa Tomásia (24) e Gustavo Marsengo (31) se conheceram fazendo perguntas triviais. Após a porta que dá acesso ao jardim ser liberada, Douglas Silva (33), foi o primeiro participante a sair e não pensou duas vezes: apertou o botão. A Casa de Vidro, então, foi revelada fazendo com que todos os brothers que estavam dentro da casa, saíssem para conhecer a influencer e o advogado.

Ao saber que os dois confinados da Casa de Vidro tinham informações externas, os brothers aproveitaram para perguntar se o programa estava tendo uma boa audiência, porcentagem de paredão dos participantes já eliminados ou se estão sendo bem-vistos pelo público. A dupla dividiu algumas informações e, outras, preferiram fazer mistério.

Nova sister ainda mandou um recado polêmico para eles: "Quando alguém for eliminado, não canta não... Isso aqui é entretenimento, não retiro espiritual".

Depois, a sós

Em primeiro almoço na casa de vidro, Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo compartilharam suas opiniões sobre o jogo.

Larissa disse que esperava mais foco no jogo da parte de Eslovênia Marques (25), e argumentou que o romance com Lucas Bissoli (31) distraiu a sister. O advogado completou: "Sabe o que é o problema dela, também? A carga que botam em cima dela por causa da edição passada Querendo ou não, quando ela entrou aqui, o público jogou a imagem da Juliette nela. O perfil é o mesmo, né? "E é f*da, brother. Igual o Vyni, também. Os caras jogaram a imagem do Gil nele. É complicado você ter esses dois parâmetros para trabalhar".

Em um dos quartos da casa do BBB 22, LucasBissoli (31) e Eslovênia Marques (25) falaram sobre as últimas divisões de Vip e Xepa. Os dois não concordaram com a postura de Jade Picon (20), líder há duas semanas. "Eu entendi que seria sua a pulseira do Vip. Se não tivesse que eu entrar de paraquedas, seria sua a pulseira", opinou ele."Minha ou de Brunna?", respondeu ela. "Entendi que era sua, mas enfim, agora ela teve novas pulseiras...", disse o modelo sobre o novo reinado da famosa do time Camarote.

”Ela ainda segue indiferente para mim porque não consigo me aproximar dela", falou Lucas. "Quero perto, adoro, admiro, mas não é minha prioridade. Se alguma coisa mudar daqui alguns dias, perfeito. Mas ontem eu fiquei bem decepcionada", disparou a modelo.

Pedro Scooby (33), Paulo André (23) e Jade Picon conversaram no quarto do Líder sobre a formação do próximo paredão.

Scooby disse para os colegas que acha que Douglas Silva pode ir ao Paredão. "Acho que quem está mais no alvo agora é o DG. Ele quase bateu e quase foi", afirmou.

Em seguida, o surfista contou para quem daria a imunidade caso ganhe a Prova do Anjo. "Se eu ganho o Anjo, de repente eu daria pra ele", afirmou ele. "Tem que ver também como a casa tá em relação ao Arthur agora", comenta Jade.