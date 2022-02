BBB 22: Brunna Gonçalves se emociona com música de Ludmilla na festa: "Minha de fé"

COM SAUDADE!

A dançarina Brunna Gonçalves se emocionou ao ouvir 'Maldivas', de Ludmilla

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 10h24

A madrugada deste domingo, 20, no BBB 22 foi de muita emoção para Brunna Gonçalves (30), isso porque, ela ouviu a versão final da música Maldivas, de sua amada, Ludmilla (26).

A música foi lançada oficialmente enquanto Brunna estava no confinamento, e Lud fez um clipe especial para Brunna e dedicou a música para a esposa.

E Brunna Gonçalves ouviu durante a festa do BBB 22, a versão final da música Maldivas, não conteve a emoção, cantou e caiu no choro com a música.

Além de tocar a faixa do álbum Numanice, os participantes do BBB 22 também ouviram Socadona e Café da Manhã, parceria de Ludmilla com Luísa Sonza (23).

Na web, Ludmilla comentou a festa e aproveitou para convidar Boninho (60),para ouvir o álbum Numanice, após o diretor liberar as músicas da cantora no programa.

Brunna Gonçalves se emociona com música de Ludmilla na festa:

que fofo a brunna escutando a música que a ludmilla escreveu para ela 🥺 #bbb22pic.twitter.com/AsE9hiD2vs — cris dias (@crisayonara) February 20, 2022