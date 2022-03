BBB 22: Brothers passam pela terceira prova de resistência para definir o 10º líder do reality; veja como é

Terceira prova de resistência definirá os rumos do programa, elegendo o 10º líder da casa

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 00h48

Começou a Prova do Líder no BBB 22! Hoje, 25, os brothers enfrentam a terceira dinâmica de resistência, como anunciada por Tadeu Schmidt(47), durante o começo do programa.

Dinâmica da Prova do Líder

O antigo líder, Arthur Aguiar (33) pegou uma caixa com alguns batons de marca patrocinada. Eles indicavam a posição de cada um na prova, portanto, conforme fossem escolhendo o seu, iam descobrindo onde iriam ficar . O apresentador, logo após, pediu para todos irem até a área onde a prova foi disputada.

Os brothers deveria se posicionar em sua base, segurarando um grande baton. Até o joelho, havia uma placa de acrílico, indicando que eles não poderão se ajoelhar ou sentar. Além disso, também é proibido usar outro participante para se apoiar.

Ao longo do tempo, a base se inclina e retorna. Eles ainda vão estar expostos ao vento, frio, calor e chuva, conforme a votação do público no site da TV Globo.

Quem aguentar mais tempo, além de ser o novo líder do programa, também receberá R$24 mil.

Confira o que estão comentando na web

Os caras ficam de gracinha fingindo que tão escorregando, pegando no batom com uma mão só aí pega e cai e a tl vem com choro

"O Tadeu não falou que não podia cair" e "Av0n apoia injustiça" pic.twitter.com/0jblF0eaUO — micka da quebrada 🧜🏽‍♀️🌵🍳 (@mickadaquebrada) March 25, 2022

Logo logo o Lucas Coringa entra em ação de novo, esse fenômeno só acontece nas provas de resistência #bbb22#ProvaDeResistenciapic.twitter.com/LCf726fLf1 — Will 🇾🇪 (@EuWiil_) March 25, 2022