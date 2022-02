BBB 22: Brothers especulam volta de Rodrigo Mussi na casa: ''Ia ser tudo''

Durante a festa, os brothers comentaram sobre a possibilidade da volta de Rodrigo Mussi no jogo

Durante a festa da última sexta-feira, 5, muito se especulou sobre a chegada de novos participantes e até mesmo a volta de algum brother antigo!

"Eu tô na expectativa para abrir a cortina e entrar alguém", comentou Lucas. Tiago Abravanel até brincou sobre: "Será que não tem atração porque o Rodrigo vai chegar cantando?". E Scooby completou o pensamento do amigo: "Vai entrar o Rodrigo cantando 'Se a gente errar...'".

Linn se animou com a ideia e disparou: "Ia ser tudo". Em outro momento, Arthur comentou sobre o clima da casa após as primeiras eliminações: "Alguma coisa vai acontecer porque quando a gente saiu a casa fechou. Nunca fez isso", disse. Jade então também comentou sobre a chegada de novos participantes. "Ainda está em tempo de entrar gente (no programa), viu?".

E Arthur opinou: "Acho que deu ruim, o programa flopou e vão colocar duas pessoas pra tentar animar".

Vale lembrar que durante a transmissão do programa foi confirmada a Casa de Vidro, que vai contar com dois novos participantes.