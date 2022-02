BBB 22: Brothers especulam possível eliminação de Brunna Gonçalves; confira o que disseram

Alguns brothers acreditam que Brunna Gonçalves irá permanecer na casa do BBB 22, outros... nem tanto

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 22h20

Daqui a pouco têm a eliminação no BBB 22! Os participantes Brunna Gonçalves (30), Gustavo Marsengo(26) e Paulo André (23) foram para a votação popular e agora correm risco de sair hoje, 22.

Durante a noite, alguns brothers se juntaram para especular sobre a permanência ou eliminação da bailarina.

Quarto Lollipop

No quarto Lollipop, os participantes falaram sobre o papel de Ludmilla na permanência da sister. "Se ela ficar ou não, não é porque Ludmilla tá lá. É porque ela foi coerente aqui, é porque ela fez uma trajetória aqui dentro", opinou Eslovênia Marques (25).

"Eles têm que entender que seguidor não quer dizer nada. A Boca Rosa tinha não sei quantos milhões e saiu. A Viih Tube saiu. Então, meu amor... Não se agarre nisso não, tá?", disse a bailarina..

"Você vai ficar pelo seu mérito, pela pessoa maravilhosa que você é. E Lud vai ajudar, sim, lá fora", acrescentou Laís Caldas (30)

"Eu tô muito em paz com minhas atitudes, com o que eu vivi, com o que fiz até hoje. Tô muito tranquila e muito confiante. Não estou me segurando em ninguém lá fora. 'Ah, Ludmilla tem milhões de seguidores', não tô me segurando nisso. Tenho total meu pé no chão de que tudo pode acontecer. O que conta pra eu ficar aqui é minha trajetória", finalizou Brunna Gonçalves.

Quarto do Líder

No quarto do líder, Natália Deodato (22) e Lucas Bissoli (31) também conversaram sobre a berlinda. Segundo a designer de unhas a dançarina deixa o programa porque não tem aliados fortes no jogo.

"A Brunna não tem uma aliança, não tem um porto... Não tem uma amizade para falar: 'Essa é a minha amizade'. Já o P.A tem amizades fortes. A união dele com o Scooby e o D.G é algo muito bonito de se ver, só acho que o P.A tem que dar uma acordadinha pro jogo", disse Natália. "Verdade. Ele fica na sombra, não tem opinião", concordou o brother.