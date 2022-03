BBB 22: Brothers especulam a dinâmica da próxima Prova do Líder

No aguardo para a definição do novo líder da casa, os brothers especulam a dinâmica da noite

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 20h54

Daqui a pouco começa mais uma Prova do Líder no BBB 22! No aguardo para saberem quem será o próximo a assumir a liderança, os brothers passam a especular a dinâmica da noite.

Os participantes já passaram por provas de memória, habilidade e resistência. Agora, a aposta da maioria é em uma de sorte.

Douglas, Scooby e Linna

As especulações começaram logo pela manhã. Na cozinha, conversando sobre a dificuldade em desvendar a a dinâmica, Douglas Silva(33) disse: "A gente nunca fez prova aqui (dentro da casa) né?". "Cada um vai pegar um palitinho...", brincou Pedro Scooby(33) e Linn da Quebrada(31) lembrou: "não teve ainda de sorte".

Gustavo e Laís

Na sala do BBB 22,Gustavo Marsengo (31) e Laís Caldas (30), abraçados, começaram a brincar sobre o que aconteceria na noite de hoje, 03. "Como será que vai ser a Prova hoje, hein?", questiona ela. "Vai ser alguma dinâmica que vai encerrar hoje mesmo, isso eu tenho certeza", afirma o brother."Não vai ser resistência, não", concorda a médica". "Tomara que seja habilidade envolvendo bola", brinca o paranaense, e a goiana ri: "De novo! Tomara que não seja memória, porque a minha memória está bugada aqui".

Eslovênia, Lucas e Vyni

Enquanto alguns dormiam e outros cozinhavam, Eslôvenia Marques (25), Lucas Bissoli (31) e Vinicius (23) estavam na área externa, especulando sobre a Prova do Líder. A sister pergunta para os dois: "O que vocês acham (que é)?". "Acho que é sorte", responde o engenheiro. A sister também opina: "Não acho que seja resistência, não".

Arthur Aguiar

Na cozinha, Arthur Aguiar (33) revelou ter sonhado com a disputa. O ator contou que em seu sonho a prova exigiria sorte dos participantes: "Sonhei que eram 14 placas e aí rolava antes um sorteio para a ordem de quem ia escolher os números primeiro. E aí quando você puxasse o número certo já ia ser o líder". ""No meu sonho, o líder pegava uma urna e cada um sorteava um número. E aí Tadeu chamava o número e se fosse eu, eu era o líder", completou o Arthur

Em seguida, Eliezer (31) relembrou uma prova que exigia sorte em alguma edição passada do BBB:"Cada pessoa tinha a possibilidade de fazer troca de lugares. O público sabia o número que ia restar. Cada jogador trocava posição com o outro, não jogava a próxima vez ou tirava a chance de alguém jogar. No final quem restasse na posição x, era o líder depois de todas as rodadas."