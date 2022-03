BBB 22: Brothers criticam comportamento de Vyni no ao vivo: ''É outra pessoa''

Brothers falaram sobre mudança de comportamento de Vyni durante o programa ao vivo e discurso de permanência no reality

14/03/2022

O cearense Vinicius (23) tem sido alvo de críticas pelo público que acompanha o BBB 22 e também dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Na madrugada desta segunda-feira, 14, Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Paulo André (23) e Gustavo (31) conversaram sobre a mudança de comportamento do brother durante o programa ao vivo.

P.A recordou o discurso de Vyni. para defender sua permanência no jogo no oitavo paredão do programa na noite de domingo, 13.

"Vinicius apelou falando da Luísa Sonza", disse o atleta. A cantora esteve na última festa do reality, no sábado, 12, e interagiu com o estudante de Direito.

"Isso não tem nada a ver", rebateu Arthur. Douglas, então, questionou: "Tu viu como é a personalidade do Vyni no ao vivo?".

"Ele é outra pessoa", disparou Gustavo. O marido de Maíra Cardi, então, concordou: "Eu gosto dele, mas já vi essa mudança".

Web critica 'tombos' de Vyni no BBB 22

Recentemente, após mais um tropeço, Vinicius foi criticado e acusado pelos internautas de forçar situações no confinamento. "Alguém avisa o Vyni que a gente percebe que é forçado e não tem graça", "Meu Deus, como esse Vyni pode ser tão forçado?", "Viny mais uma vez extremamente forçado fingindo tropeçar no ao vivo. Meu Deus, até quando?", "Eu não acredito que o Vyni sentou e literalmente se jogou. Eu tô muito incrédula, me desculpem", disseram os espectadores.

Vale lembrar que Vinicius está no oitavo paredão do BBB 22, em disputa contra Gustavo e Pedro Scooby.