BBB 22: Brothers começam a prever toque do Big Fone

As movimentações e especulações na casa já começaram, à espera de um possível toque do Big Fone

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 21h51

Depois de tanta espera, finalmente o primeiro Big Fone da edição irá tocar! Ontem, 17, antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. Uma delas, seria que o Big Fone iria tocar ao vivo no programa do dia seguinte.

Nesta noite, 18, porém os confinados já começaram a especular e a prever o que irá acontecer mais tarde na casa.

Durante uma conversa na cozinha do BBB 22,Vinicius (23) cogitou o toque do big fone e os colegas concordaram com a possibilidade. "Será que vai ter alguma coisa hoje?", questionou Eslovênia Marques (25). "Acho que vai tocar o big fone", respondeu o bacharel em direito. "Pode ser!", se surpreendeu a modelo. "Pode muito ser! Pode ter uma entrada ao vivo e tocar no ao vivo. Não ao vivo para a gente [com o Tadeu Schmidt], mas ao vivo na Globo. É muito possível.", disse Eliezer (31) Arthur Aguiar (33), que também estava na cozinha, concordou com o palpite e acrescentou: "Alguma coisa vai ter que acontecer, não é possível não ter nada"

Em seguida, o ator foi para a área externa, ficar sozinho próximo ao Big Fone, à espera dele tocar. Lucas Bissoli (31), então, foi questionar o porquê do amigo estar ali sozinho e ele respondeu que está sentindo que logo irá tocar.

O Arthur dormindo do lado do big fone pic.twitter.com/Jo5aV0aTky — luscas #BBB22 (@luscas) February 19, 2022