BBB 22: Brothers combinam votos para proteger Laís Caldas

Acreditando que Laís Caldas está ameaçada pela casa, brothers pensam em estratégias para ajudá-la

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 23h00

Hoje é dia de formação de paredão no BBB 22! Momentos antes de se juntarem na sala e escolherem quem formará a quinta berlinda do programa, os brothers do quarto Lollipop tentam chegar a um consenso que, também, acabe protengendo Laís Caldas (30), em que acreditam estar ameaçada.

Jade Picon (20) e Eslôvenia Marques (25) disseram que votariam em Jessilane Alves (26). A influenciadora ressaltou que Pedro Scooby (33) também poderia votar na professora.

Na seguida, Laís Caldas e Vinicius (23) revelaram seus votos em Douglas Silva (33). Por sua vez, Brunna Gonçalves (30) disse que vai votar em Paulo André (23). Jade Picon, ao ouvir, acabou a alertando: "Mas aí você vai estar jogando voto fora. A gente tem sim que respeitar a opinião de todo mundo, mas evitar por tudo, mano, de jogar o voto fora".

Ainda pensando em estratégias para salvar a médica, Eliezer (30) questionou se Jade Picon não votaria em Arthur Aguiar (33) novamente, e a influenciadora negou. "Não, no Arthur não. Não vou gastar esse cartucho agora. Não faz sentido. Quando for, ele tem que ir...", explicou a sister quando foi interrompida por Brunna Gonçalves: "Eu também queria ir nele. Mas ninguém vai votar". A empresária ressaltou: "Não faz sentido".

Segundo a dinâmica da semana, divulgada na última semana, a formação do paredão não será feita de maneira tradicional, mas de outra forma, podendo, assim, embaralhar a estratégia de todos os brothers!