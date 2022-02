BBB 22: Brothers arrasam em desfile de salto alto e web reage: ''Deram o nome''

Após o Jogo da Discórdia, os brothers fizeram uma aula de como andar de salto alto com Natália e arrancaram risadas no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 08h06

Apesar de algumas discussões durante a madrugada desta terça-feira, 22, após o Jogo da Discórdia no BBB 22, o clima de paz voltou a reinar!

Os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil para um desfile de moda. Tudo começou quando conversavam sobre Carnaval e a dificuldade das passistas com performance em cima do salto alto.

Pedro Scooby (33), então, pegou a sandália de Natália (23) e fez um teste, arrancando risadas dos colegas de confinamento e da web, que se divertiu com o momento.

"Ponto para as mulheres mais uma vez que sambam nisso, andam em rua de pedrinha nisso, correm com isso, andam de bicicleta com isso. Sinistro!", destacou o surfista após a experiência. "Ponto pras mulheres, não. Ponto pra quem usa salto", exclamou Scooby.

Na sequência, foi a vez de Paulo André (23), Vinicius (23), Tiago Abravanel (34) e Arthur Aguiar (32) se arriscarem no salto com ajuda da sister Natália.

"Isso, fica reto, postura. Equilibra, homem! Cadê a Beyoncé? Incorpora. Incorporou? Agora andou, vamos", brincou a modelo.

Ao finalizar o desfile, Vyni deu a ideia dos brothers maquiarem as sisters. Arthur concordou e disparou, brincando: "A gente vai fazer. Vamos prejudicar elas, mas vão ter que ficar pro ao vivo".

Nas redes sociais, os espectadores parabenizaram os brothers pelo show!

"Os meninos deram o nome, viu", elogiou Cleo em seu Twitter. "Paulo André de salto é a minha religião", disse uma internauta. "Depois de Arthur Aguiar desfilando de salto, temos PA sambando. Zerou a trend kkkkk", destacou outra.

Confira o desfile dos brothers de salto alto no BBB 22:

SIMPLESMENTE ARTHUR DE SALTO ALTO pic.twitter.com/xRGUiG41uZ — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) February 22, 2022

Pedro Scooby sambando de salto alto. Esse é o tweet pic.twitter.com/pDhhFJpKwU — Pedro Scooby (@PedroScooby) February 22, 2022

Vale ressaltar que um brother vai deixar a casa do BBB 22 nesta terça-feira, 22. Gustavo (31), Brunna Gonçalves (30) e Paulo André disputam a preferência do público no quinto paredão do reality.