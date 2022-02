BBB 22: Boninho se estressa com brothers e dá esporro: "Acabou a brincadeira"

Boninho manda recado geral para a casa e tira estalecas

Caras Digital Publicado em 05/02/2022, às 14h31

A festa da última sexta-feira, 04, rendeu prejuízo para a produção do programa e para todos os brothers. Em dado momento, Eslovênia quebrou um equipamento do estúdio durante a festa. Por esse motivo, o Big Boss solicitou que todos se agrupassem na sala neste sábado, dia 05. Ele começou tirando 200 estalecas da sister e mais 100 dos demais participantes e seguiu a bronca lembrando o mal uso dos microfones na casa.

Muito aborrecido, o diretor do reality conclui o esporro avisando aos brother para seguirem as conversas normalmente, sem fazerem demais comentários.

Minutos depois, Douglas Silva falou sobre a chamada de atenção, como consequência, perdeu mais 50 estalecas.

Confira vídeo da bronca na íntegra:

“Como todos vocês já sabem, depois de mexer nas dr0g*s dos equipamentos, Dona Eslovênia quebrou um equipamento da festa diante de todos vocês. Além do mal uso do microfone, descumprido as obrigações. E tem mais! Os avisos devem ser cumpridos imediatamente. Dona Eslovênia perde 200 estalecas e todos da casa perdem 100 cada um. Acabou a brincadeira! O jogo segue sem comentários!”.