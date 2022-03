BBB 22: Boninho revela que vai entrar na casa e promete: ''Vai mudar tudo!''

Diretor do BBB 22, Boninho planeja surpresa para os brothers durante festa no reality na próxima semana

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 07h11

O diretor Boninho (60) está planejando surpresa para os brothers para esquentar o clima no BBB 22!

O Big Boss publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que entrará fantasiado na festa do próximo sábado na casa mais vigiada do Brasil.

No registro, postado no domingo, 27, em seu perfil no Instagram, o marido de Ana Furtado (48) mandou um recado para Marcos Mion (42), pedindo que apresentador empreste a fantasia do "Globolinho", o novo assistente de palco de seu programa, Caldeirão do Mion, que foi apresentado ao público no final de semana.

"Fala, Mionzera! Dá pra você me emprestar o Globolinha? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinha vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum. Então fica marcado: sábado que vem, tô de Globolinha na festa do 'BBB'", disse o diretor da atração da TV Globo.

Na legenda da publicação, Boninho fez suspense e prometeu mais novidades no BBB 22.

"Grita aí… @marcosmion @caldeiraonaglobo empresta o Globolinha do Caldeirola pro Boninho! Se ele deixar eu entro pra dançar na festa do @bbb no próximo sábado!", começou escrevendo.

"E aí você me pergunta: festa no sábado por quê? Ah! Vai mudar tudo! Vamos estar no modo turbo!", falou ainda.

O décimo paredão do BBB 22 está formado

Lucas Bissoli (31), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) se enfrentam no décimo paredão do BBB 22! P.A foi indicado pela líder da semana, Linn da Quebrada (31). Lucas foi o mais votado da casa e pela dinâmica da semana, puxou Eliezer (31) no contragolpe. Scooby foi o segundo mais votado da casa e também foi parar na berlinda. Na prova Bate e Volta, Eli se deu bem e escapou da zona de risco.

Confira o vídeo de Boninho:

