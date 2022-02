BBB 22: Boninho dá susto nos brothers e se diverte na web: ''A casa é assombrada''

Brothers ficaram desesperados com apagão da luz enquanto contavam histórias de terror, e o diretor Boninho se divertiu com a situação

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 09h47

Bateu o desespero nos brothers confinados na casa do BBB 22 na madrugada desta quarta-feira, 16!

Alguns participantes estavam conversando no quarto Lollipop e contando histórias sobrenaturais que já viveram.

Boninho (60) resolveu entrar na brincadeira e tirou uma onda com a cara dos confinados. A produção apagou a luz do quarto onde estavam enquanto Vinicius (23) contava para Brunna Gonçalves (30), Eliezer (31), Eslovênia (25) e Larissa Tomásia (25) sobre experiência com espíritos em sua casa.

Assustadíssimas, as sisters saíram correndo e gritando pela casa, deixando os brothers que não estavam no quarto curiosos para saberem o que estava acontecendo. Após o susto dado por Boninho, mais brothers se reuniram na roda de conversa sobre as histórias sobrenaturais.

Nas redes sociais, Boninho se divertiu com a brincadeira. O Big Boss compartilhou um vídeo aos risos."Eles ficam falando besteira, a gente dá uma piscadinha na luz", brincou o diretor da atração da TV Globo.

"Eu já falei que a casa do @bbb é assombrada kkkkkk", escreveu o marido de Ana Furtado na legenda da postagem. "

"Muito bommmmmm, não vale naadaaaa", disse Fernanda Gentil. "Eu ri e não foi pouco kkkkkkk você não presta, mais venenoso do que a Piton kkkkkkkkkk", comparou Gina Indelicada. "Muito bommmmmmmm! Faz mais!!!!!!!!!! Rainha dos sustos aqui AMAAAAA", destacou Dany Bananinha. "HAHAHAHAHAHA sabia que isso tinha sido proposital", declarou uma seguidora.

Bárbara é a quarta eliminada do BBB 22

Bárbara Heck (29) deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira, 15. A ex-sister foi eliminada no quarto paredão do programa, em disputa com Natália (23) e Arthur Aguiar (32), com 86,02% dos votos do público.

Vale ressaltar que Maria (21) foi desclassificada do programa por ter agredido Natália. Veja vídeo do momento.

