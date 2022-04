BBB 22: Boninho confirma paredão falso no reality: ''Tem um vindo aí''

Diretor do BBB 22, Boninho garante movimentar o jogo na casa mais vigiada do país com paredão falso

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 09h25

O Big BossBoninho (60) garantiu que vem novidade por aí no BBB 22!

O diretor do reality da TV Globo usou suas redes sociais, na última quinta-feira, 31, para confirmar que a edição deste ano terá sim um paredão falso.

Em publicação sobre a dinâmica da semana no programa em seu perfil no Instagram, o marido de Ana Furtado (48) respondeu o comentário de um seguidor, que pediu por uma berlinda falsa no confinamento.

- Confira dinâmica da semana no BBB 22

"Então... fase turbo começando agora! Todo domingo e terça uma eliminação. Hora de reduzir o povo dessa casa!", escreveu Boninho na legenda da postagem.

"Podia ser paredão falso", pediu o internauta. "Então... tem um vindo aí", revelou o diretor.

"Fogo no parquinho", brincou Ary Fontoura. "Seu Ary, não me entrega um fósforo porque eu boto fogo!", respondeu Boninho.

Brothers comentam comportamento diferente de Tadeu Schmidt no BBB 22

A seriedade de Tadeu Schmidt (47) na noite de quinta-feira, 31, no BBB 22, chamou atenção dos brothers. Eles comentaram que o apresentador estava mais sério que o normal e especularam sobre algum acontecimento fora do confinamento, no dia em que o ex-BBB Rodrigo Mussi (36) sofreu acidente de carro.

"Talvez tenha acontecido alguma coisa séria e ele não está no clima de brincadeira. Ele nunca ficou tão sério assim", analisou Arthur Aguiar (33). Paulo André (23) também surpreendeu os espectadores com um comentário feito no dia do acidente do ex-BBB. Em conversa na sala da casa mais vigiada do Brasil, o atleta comentou: "Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia", disse ele após Eliezer (31) falar sobre a chuva no Rio de Janeiro.

Confira a publicação de Boninho sobre a novidade no BBB 22: