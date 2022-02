BBB 22: Boninho comemora entrada de Gustavo Marsengo no paredão: ''Vai lá Gustavo, bota os cara na xepa!''

Após Brunna Gonçalves indicar Gustavo Marsengo direto no paredão, Boninho comemora

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 23h59

Depois de tanta espera, finalmente o primeiro Big Fone da edição tocou! Ontem, 17, antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. Uma delas, seria que o Big Fone iria tocar ao vivo no programa do dia seguinte. Enfim, esse momento chegou.

Às 23:12 horas, o som do telefone chamou a atenção dos brothers, que sairam correndo para atendê-lo. Brunna Gonçalves (30) chegou primeiro e ouviu que teria de indicar alguém direto no paredão. Gustavo Marsengo (31) foi o escolhido.

Logo após, Boninho (60) gravou um vídeo em suas redes sociais, celebrando a indicação do brother. "Cês entenderam? o Gustavo ameaçou botar todo mundo na xepa. Se ele fizer algum movimento errado lá no Vip, ele bota todo mundo na xepa. É fogo que a gente quer! Vai lá Gustavo, bota os 'cara' na xepa!", comemorou o Big Boss.

