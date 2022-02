BBB 22: Boninho cita Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, e manda indireta para Luana Piovani

Diretor do BBB 22, Boninho alfinetou a atriz Luana Piovani na web por não ter autorizado que os filhos aparecessem em vídeo para Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h33

O diretor do BBB 22 Boninho (60) alfinetou a atriz Luana Piovani (45) nas redes sociais!

Na manhã desta segunda-feira, 21, o marido de Ana Furtado (47) mandou uma indireta para a ex de Pedro Scooby (33), e citou Maíra Cardi (38), esposa de Arthur Aguiar (32), que fez uma rápida aparição durante o programa de domingo, 20, no vídeo do Presente do Anjo.

O anjo da semana, Arthur, recebeu um recado da mulher, que surgiu ao lado da filha do casal, Sophia (3). Quando Scooby foi anjo, Luana não autorizou que os seus três filhos com o surfista, Dom, Bem e Liz, aparecessem para o pai.

Em seu perfil no Twitter, Boninho elogiou a postura de Maíra. "Olha que fofo Maira Cardi dando esse carinho pro Arthur (...) não estou falando de liberar imagem, a gente faz um jogo de paixão, de entrega, de família", disse ele.

Maíra Cardi responde ataques à filha na web

Maíra Cardi usou suas redes sociais para rebater críticas à filha, Sophia. Alguns internautas comentaram que a pequena era feia e questionaram se ela era fruto de alguma traição do ator. "Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que eles sejam saudável, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem. Beleza não faz parte das minhas orações. Amarei os meus filhos da mesma forma, sejam bonitos ou feios. Não é isso que importa."

"Sophia não é fruto de uma traição. Ela é minha filha e nunca traí", disse ainda a empresária.

Confira a publicação de Boninho:

Olha que fofo Maiara Cardi dando esse carinho pro Arthur nesse passeio do @voude99 não estou falando de liberar imagem, a gente faz um jogo de paixão, de entrega, de família. — J.B. Oliveira (@boninho) February 21, 2022

Vale lembrar que Gustavo (31), Brunna (30) e Paulo André (23) se enfrentam no quinto paredão do programa.