BBB 22: Vídeo mostra 'melhores' momentos de Pedro Scooby e Brunna Gonçalves

Antes da revelação do quarto eliminado, BBB 22 faz compilado de momentos engraçados do brother avoado e da sister na dela

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 23h33

Foi dia de eliminação no Big Brother Brasil! Momentos antes da divulgação do quarto eliminado, para descontrair o público, o reality fez, novamente, um compilado com os "melhores" momentos de Brunna Gonçalves (30) no programa. Mas, desta vez, também acrescentaram os de Pedro Scooby (33).

Tratada como "planta" pelos telespectadores, por não ser tão ativa no jogo, a dançarina foi compilada, de novo, por seus melhores momentos com o apelido. Já o surfista ganhou seu novo vídeo especial, por estar desligado e aéreo em diversos momentos.

Confira os tweets:

Pedro Scooby me passa essa energia #BBB22pic.twitter.com/tvRZ6bRHr6 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 16, 2022