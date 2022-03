BBB 22: Bexigas coloridas, gira-gira, escorregador e tirolesa; é dia de festa no reality

Começou a festa de sexta no bbb e os brothers já correram para aproveitar as comidas e as brincadeiras

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 23h41

É dia de festa no BBB 22! Após terem muito pedido, os brothers poderão curtir a resenha patrocinada pela empresa de fast-food mais famosa do mundo.

Logo que passaram pela porta, os brothers se surpreenderam com a decoração, formada por luzes de Led vermelhas e amarelas, bexigas coloridas, gira-gira, escorregador e até por uma tirolesa.

Para deliciarem a comida, foi necessária a ajuda do público de casa. Conforme faziam posts com uma hashtag especial do programa, a porcentagem ia subindo, até um grande box abrir e revelar os mimos.

Big Boss anunciando o tema

No início da tarde, Boninho (60) confirmou que a festa desta sexta-feira,18, seria lotada de hambúrguer, batata frita, sorvete e muito mais!

O anúncio foi feito por meio de um post no perfil oficial do diretor no Instagram, em que também mostrava um dos sanduíches do cardápio oferecido pela franquia: “Já posso contar pra vocês qual vai ser o tema da festa, assim da para se programar e pedir o seu! Depois não vem reclamar que ficou com vontade!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Brothers já especulavam

Em conversa com Douglas Silva (33) na piscina, Jessilane Alves (26) afirmou que queria comer os lanches do patrocinador. "Eu nem tenho roupa e nem maturidade. Ano passado foi mais ou menos nessa altura", comentou Arthur Aguiar (33), sentado na varanda da casa com D.G e Paulo André (23).

"Caralh*, já imaginou?", animou-se Paulo André."Ano passado foi festa do pijama", completou Arthur. "Caralh*, só picanha, cheddar e bacon", disse Douglas, fingindo estar comendo um lanche.

"Não, mas só o fato de você ter seis horas pra comer, não precisa comer desesperado. Come devagar, mano, come um, dois, batatinha, pô, sobremesa... Milkshake... Daí, pô, respira, daqui a pouco mais dois, três", planejou o marido de Maíra Cardi.

"Eu quero beber milkshake", concordou Douglas. Arthur, então, comentou que a festa poderia trazer uma máquina de milkshake para os brothers beberem. "Vou deixar o baunilha caindo na boca e o chocolate batendo na testa", brincou Arthur, fazendo mímica. "Depois levanto e escorre o chocolate", completou.

Confira a reação do público