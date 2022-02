BBB 22: Bárbara usa expressão racista contra Douglas Silva e se repreende: ''Que feio''

Bárbara Heck ficou desesperada após disparar fala racista para se referir ao ator Douglas Silva no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 10h26 - Atualizado às 11h19

Durante conversa no quarto do líder, Bárbara (29) se desesperou ao perceber que falou uma expressão racista no BBB 22.

Em bate-papo com a líder, Jade Picon (20) e Laís, a loira comentou sobre atitude de Douglas Silva (33) durante o Jogo da Discórdia, que aconteceu na noite de segunda-feira, 7.

"Eu não confio numa pessoa que é incoerente desse jeito", desabafou ela, que continuou: "Ele fez aquele samba do crioulo doi...", disse, não concluindo a frase e se repreendendo pela fala.

"Ai que feio, eu ia falar uma expressão muito velha e horrorosa. Ele fez o samba lá que ele falou que fez. Meu Deus, quase falei uma expressão muito racista. Tu viu o que eu falei?", comentou Bárbara Heck.

A médica riu e disse: "Eu vi. Eu vi o que você ia falar". "Deus me perdoe!", disse a sister. Em seguida, a influenciadora do grupo Camarote também comentou: "Ia ser péssimo".

Justificando, ela ainda disse: "Quase falei, mas foi por força do hábito da expressão do samba e eu nem uso essa expressão. Pronto, agora vou ficar me defendendo? Meu Deus? Mas ele fez o samba todo ali ontem?".

O terceiro paredão do BBB 22 é formado por Arthur Aguiar (32), Douglas e Naiara Azevedo (32). Um dos brothers deixa o confinamento nesta terça-feira, 8.