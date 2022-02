BBB 22: Bárbara e Laís questionam prioridade de Jade Picon: "Coloca os meninos na frente"

Sisters conversam sobre prioridades de Jade Picon e duvidam de lealdade da empresária pós formação de paredão

14/02/2022

Clima tenso no elenco de Mean Girls! Após formação de paredão no último dominog, 13, Bárbara Heck (29) e Laís Caldas (30), não gostaram da postura da até então, amiga e aliada, Jade Picon (20).



Segundo a relações-públicas e a médica, a irmã de Léo Picon reagiu de forma muito positiva, mesmo com o resultado não sendo favorável ao grupo, já que Bárbara foi a emparedada da semana junto à Arthur Aguiar (32) e Natália (22) e Laís escapou do paredão em prova do Bate e Volta.





Segundo Bárbara, a empresária acredita estar sendo prioridade dos meninos Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), mas que não é recíproco: "Ela acha que eles protegem ela por ser a "mascotinha". Eles se protegem, homem se protege", afirmou ela.



"Vontade de perguntar para ela: quem sao suas alianças?" disse Bárbara e Laís confirma: "Estou querendo saber também". As duas seguem o assunto lembrando que pós programa ao vivo de ontem (13), Jade Picon abriu uma bebida no Quarto do Líder para "comemorar": "Eu fiquei irritada! Parece que ela ficou feliz com a formação do paredão".



A médica então, finaliza: "Eu disse para ela "pensa quando for para priorizar, se ele (Douglas Silva) vai te priorizar, ou eu vou!"



