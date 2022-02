BBB 22: Banda Eva, Lexa e Mateus Carrilho irão agitar o baile de Carnaval; confira o que vai rolar na festa de sábado

Produção do reality divulga que Banda Eva, Lexa e Mateus Carrilho estarão presentes na festa de Carnaval do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 21h21

Hoje, 25, não haverá festa no Big Brother Brasil 22, mas o reality acabou de divulgar, em suas redes sociais, o grande evento que estão preparando para amanhã!

A casa mais vigiada do Brasil receberá, na noite de sábado, 26, um Carnaval pop! O axé irreverente da Banda Eva, o funk de Lexa e o pop de Mateus Carrilho levam o clima de folia do feriado aos participantes do reality.

Para agitar a festa, a produção ainda prometeu uma grande decoração especial: "objetos coloridos e metalizados, papel picado, confete e serpentina farão parte da celebração dos confinados. E para se jogarem, uma piscina de bolas com projeções também estará presente na área da festa. No figurino, peças em cores neon e adereços variados prometem deixar os looks dos foliões mais descolados e alegres."

Confira o que as grandes atrações disseram:

Banda Eva

Garantindo os sucessos “Arerê” e “Beleza Rara”, no repertório do show, Felipe Pezzoni, vocalista da banda, diz: “Em um carnaval super atípico como esse, poder fazer esse show, levar essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo, para os brothers que estão lá confinados, vai ser um grande presente para a gente. Estamos muito animados, vai ser muito especial poder estar do outro lado da casa, já que a gente está sempre do lado de cá acompanhando”.

Matheus Carrilho e Lexa