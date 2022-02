BBB 22: As mentiras contadas pelos novos moradores da Casa de Vidro

Brothers conhecem os novos moradores da Casa de Vidro, mas recebem informações falsas

Os novos moradores da Casa de Vidro chegaram! Logo pela manhã, após Douglas Silva (33) sair na área externa e apertar o botão que revelou a casa, os brothers puderam conhecer Larissa Tomásia (24) e Gustavo Marsengo (31). Embora todo o entusiasmo em vê-los, após diversas perguntas, acabaram sendo municiados por informações falsas.

Confira todas as mentiras ditas pelos novos moradores:

O favorito do público é um Pipoca

Sem citar nomes, Larissa Tomásia contou ao público que o participante favorito desta edição seria alguém do grupo Pipoca, assim, animando as pessoas deste lado da casa.

Logo depois, Gustavo Marsengo, em conversa a sós com sua colega de quarto, disse: "na verdade, esse é o primeiro Big Brother em que os camarotes estão melhores do que a Pipoca, né? Não sei se você teve essa mesma impressão. O Arthur , eu vi que tinha bastante gente que estava gostando, o DG [Douglas Silva], a Jade...". "É. São os mais fortes", concordou a tiktoker. "Pipoca, é que eu ainda não sei definir..", completou a pernambucana, contradizendo-se.

Eslôvenia sendo amada pelo público

Em conversa com Eslôvenia Marques (25), a influencer disse que ela está bombando do lado de fora da casa. Vinicius (23), então, logo opinou: "olha aí, ela disse que o favorito era Pipoca", tentando interligar as informações.

Apesar de ter muitos fãs, ela não é a favorita do público, que, inclusive, já se questionou porque a modelo ainda não obteve votos no paredão.

Eliezer ganhou mais de 300 mil seguidores, após momento com Maria

Gustavo Marsengo informou a Eliezer (31) que ele teria ganhado 300 mil seguidores após seu momento no edredom com Maria.

Ao repassar a informação, o designer aumentou os números e disse que tinha ganhado um milhão de seguidores. No Instagram, o empresário de Volta Redonda (RJ) não chegou a 700 mil seguidores.

Todos os participantes com mais de 1 milhão de seguidores

Larissa Marsenga também contou que todos haviam alcançado a marca de 1 milhão de seguidores. De fato, todos os participantes do Camarote chegaram à casa dos milhões de seguidores, mas alguns participantes da Pipoca ainda não, como é o caso de Jessilane Alves (26), Natália Deodato (22), Lucas Bissoli (30) e do próprio Eliezer.

O programa está indo bem

Após Brunna Gonçalves (30) perguntar se o programa está sendo bem visto do lado de fora, a influencer respondeu: "'Tá', 'tá' top!"

Com quase um mês desde o início do reality, não houve um dia em que as redes não reclamaram pela falta de um conteúdo quente.

O principal meme circulando do lado de fora

Perguntados sobre qual é o meme que mais está bombando fora da casa, Larissa Tomásia respondeu: "Lá fora, o meme que mais está rolando é o do Barão da Piscadinha. Todo mundo se cumprimenta piscando agora. O Neymar até comemorou um gol piscando pra câmera". "Sério?", indagou a influencer. E a tik toker respondeu: "sim! O Lucas 'tá' tipo a Juliette".

Confira a reação das redes

Aaaah gente, pela primeira vez estou dando boas gargalhadas nesse BBB, não me importa se são meias verdades, ou mentiras deslavadas kkkkkkkkkk

A cara deles de iludidos tá demais

Vergonha alheia é entretenimento sim🤭😂😂😂

