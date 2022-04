BBB 22: Arthur vai no confessionário e faz apelo para o público

Arthur vai no confessionário do BBB 22 para gravar o raio-x e faz pedido para os seus fãs

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 15h30

Os finalistas do BBB 22 estão com o coração na mão e a ansiedade a mil por conta da proximidade do término do programa.

Pela escolha do público, um dos participantes que ainda restam na casa mais vigiada do país levará o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão e o título de vencedor da temporada.

O ator e cantor Arthur Aguiar (33), que disputa a atração com Paulo André (23) e Douglas Silva (33), fez um apelo ao gravar o raio-x dele na manhã desta segunda-feira, 25.

“Que loucura! Estou na Final, vote em mim, gente! Eu não tenho nem como agradecer, eu estou muito feliz. Realmente não imaginei estar nessa posição...", confessou o famoso.

Votos do público

"Chegou a hora de a gente coroar toda essa trajetória e levar esse prêmio para casa. Votem muito, gente, votem sem dó!!!”, pediu Arthur no confessionário do BBB 22.