BBB 22: Arthur revela tudo o que fará quando voltar para a casa

No quarto secreto, Arthur revela tudo o que fará assim que retornar para a casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 11h59

Eliminado de mentirinha do BBB 22, o ator e cantor Arthur Aguiar (33) já sabe quais estratégias usará quando retornar para a casa.

Em declarações dadas no quarto secreto do reality show da TV Globo, o brother revelou para o público o que deverá fazer assim que voltar ao jogo.

"Eu vou usar esse poder aqui que vocês me deram, esse presente, de uma maneira diferente. Eu não vou agir na emoção. Óbvio que, quando eu chegar lá, eu vou chegar com atitude, vou chegar com emoção, quero chegar extravasando...", explicou.

Novas estratégias de jogo

"Mas, eu quero ser muito racional nas minhas atitudes. Eu não quero que eles saibam onde eu estava, quais os poderes que eu tinha. Não vou dizer tudo que eu ouvi, vou soltar uma coisa ou outra, justamente para deixar essa pulga atrás da orelha deles, mexer um pouco nesse psicológico, deixar eles fritando um pouco", garantiu.