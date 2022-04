BBB 22: Arthur revela que sabe quem sairá no próximo paredão

Ator e cantor Arthur revela que sabe quem será o próximo eliminado do jogo do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 09h22

Com a saída de Gustavo (31) do BBB 22 na noite desta terça-feira, 19, outro paredão relâmpago foi formado no programa.

Ao comentar com Paulo André (23) sobre os rumos do jogo nesta reta final do reality show da TV Globo, Arthur (33) comentou que um dos aliados dele poderá deixar a disputa.

Sem papas na língua, o ator e cantor opinou sobre a atual berlinda. "Eu acho que o Eli não sai nesse Paredão...", falou o artista na atração.

Scooby e Douglas!

"Acho que ele [Eli] não sai e não vai me espantar o Pedro sair... Não vai me espantar. Vai ficar entre o DG e o Scooby!", declarou Arthur Aguiar sobre o paredão do BBB 22.