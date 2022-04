BBB 22: Arthur provoca colegas e causa climão dentro da casa

Arthur provoca colegas que foram para o quarto Lollipop e causa climão dentro do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 16h09

Com a reta final da temporada do BBB 22 se aproximando, os nervos da maioria dos participantes do programa estão sempre à flor da pele.

Em uma conversa que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 13, no reality show exibido pela TV Globo, Arthur Aguiar (33) alfinetou alguns dos seus colegas de confinamento que trocaram de quarto.

Ao falar de Paulo André (23), Gustavo (31) e Pedro Scooby (31), que têm dormido no Lollipop, o ator e cantor deu um cutucão.

"Os moleques estão dormindo no outro quarto. Viraram Lollipopers de vez. Sabia que isso ia acontecer, mano. Eles sempre quiseram ser de lá. Isso era claro para mim", debochou o famoso.

D.G. não comentou!

Douglas Silva (33) sorriu enquanto ouviu os comentários de Arthur Aguiar, mas preferiu não falar dos seus amigos de dentro do BBB 22.