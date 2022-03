BBB 22: Arthur pedindo desculpas aos fãs e Galvão Bueno como narrador do reality; confira o que rolou

Jogo da Discórdia e eliminação criam tensão sobre os brothers, mas Galvão Bueno invade a casa para tentar descontraí-los

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 21h15

Hoje, 22, é dia de eliminação no BBB 22! O Jogo da Discórdia de ontem deu muito pano para manga e os brothers continuaram repercutindo. Os emparedados da semana também começaram a vender seus peixes para o público, mas para tirar um pouco da tensão da dinâmica da noite, Galvão Bueno (71) invadiu o reality para narrar um pebolim humano.

Não perca tempo e venha conferir o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Nesta manhã, 22, Arthur Aguiar (33) começou seu Raio-X pedindo desculpas aos seus fãs. Segundo o marido de Maíra Cardi (38), ele está psicologicamente exausto e no Jogo da Discórdia de ontem, desistiu de tentar se defender e argumentar durante o programa ao vivo.

Mais tarde, no quarto do Líder, Arthur comentou com Pedro Scooby (33) que esse deve ter sido seu Raio-X mais melancólico e o surfista questiona o motivo. Arthur, então, explicou que foi triste deixar de debater ontem, por conta do seus fãs.

📺 Raio x do Arthur hoje (22/03) ✨🍞 pic.twitter.com/hVnCCkpR12 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 22, 2022

A médica Laís Caldas (30) desabafou durante a sua passagem pelo confessionário do reality show da TV Globo e fez um apelo para que o público de casa a deixe continuar no programa.

"Hoje eu vou começar falando ‘Fica Laís’, por favor! ‘Fica Eli’ e ‘Fora DG’, né gente? Por favor, gente, vota muito. Faz de conta que é prova de resistência, pega o dedinho e fica lá votando. Não cansa, não dorme!", pediu ela.

Arthur novamente descontando na comida

No Quarto do Líder, conversando com Pedro Scooby e Paulo André sobre alimentação, Arthur Aguiar confessou que não está acostumado a comer fast-food fora da casa e que, apesar de ter uma alimentação regrada, desconta muito suas frustrações na comida.

Pedro Scooby (33) aproveitou para brincar com o amigo: "Não come fast food, comeu. Não come pão, comeu...". "Mas eu sei que a Maíra está lá fora e apesar dela zoar e tudo, ela me conhece muito. Ela sabe que eu desconto muito na comida. Ela me conhece...", respondeu o ator, mencionando Maíra Cardi.

Hoje os brothers participaram de ação patrocinada para descontrair a casa. Durante a tarde, o Big Boss (diretor do programa), convocou os brothers: "Todos à sala!"

Ao abrirem as portas da área externa da casa, os brothers são surpreendidos por Galvão Bueno, narrador histórico da Rede Globo, que os convida para uma partida de pebolim humano que foi narrada por ele.

Olha o gol 🗣️

Olha o gol 🗣️

Olha o gol 🗣️



GOOOOOOOOOL #BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/qvVGsDtRQM — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2022