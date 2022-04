BBB 22: Arthur não perdoa atitude de Natália e solta o verbo

No quarto com Eliezer, Arthur não perdoa atitude de Natália e critica sister no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 09h22

BBB 22: Arthur não perdoa atitude de Natália e solta o verbo - (Divulgação/TV Globo)