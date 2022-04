BBB 22: Arthur coloca Pedro Scooby contra a parede e solta o verbo!

Ator Arthur Aguiar coloca Pedro Scooby contra a parede ao falar de jogo e causa climão no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 09h21

Com a consagração de um novo líder na casa do BBB 22, o Gustavo (31), muita gente está preocupado com o próximo paredão do programa.

Em um papo entre o ator Arthur Aguiar (33) e o surfista Pedro Scooby (33), o primeiro soltou o verbo na hora de discordar da opinião do esportista do time Camarote.

"A minha linha de raciocínio do anjo é: eu daria para uma pessoa que acabou de ir para o Paredão para não ir duas semanas seguidas esse desgaste", disse Scooby no reality show.

"Mas você tá ligado que essa sua frase é contraditória do que da vez que você foi Anjo, né? Que a vez que você foi Anjo, eu tinha acabado de voltar de um Paredão e você deu para o DG. Você não deu para mim o Anjo. O PA queria dar para mim, e você quis dar para o DG", falou Arthur.

Troca de farpas

"Mas a gente não era colado ainda", respondeu o surfista para se defender do colega. "Mas o PA era. Ele queria dar para mim, e você quis dar para o DG. É contraditória a tua fala", insistiu Arthur Aguiar no BBB 22.