BBB 22: Após voltar do Quarto Secreto, Arthur Aguiar tem DR com Pedro Scooby e Douglas Silva

Após voltar do Quarto Secreto, Arthur Aguiar chamou Pedro Scooby e Douglas Silva para conversar

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 15h08

Na tarde desta quinta-feira, 7, Arthur Aguiar (33) voltou para a casa do BBB22 após passar alguns dias no Quarto Secreto.

Assim como prometido, o ator decidiu conversar com Douglas Silva(33) e Pedro Scooby(33) e expôs para eles que ficou chateado com a postura dos colegas de confinamento, que chegaram a comentar que estavam felizes após sua eliminação.

Arthur conversou primeiro com o surfista e contou que não gostou de ouvir que ele "dormia demais". "Então, vou tentar ser mais direto. Tipo assim, das pessoas, tiveram duas pessoas que eu me chateei com coisas que foram ditas. As duas pessoas foram o DG e você. Você, eu entendo o seu jeito, você leva a vida de um jeito mais leve. Isso, para mim, estava bem definido. É um lugar diferente da minha parada com o DG", começou.

Scooby começou a se justificar. "Só para você ter noção, eu ia seguir uma coisa que, mal ou bem, foi você que juntou. Que foi: eu não ia votar no Gustavo, nem no PA, nem no DG. Mas...", disse ele. O ator interrompe: "Não estou falando de jogo, não. Estou falando de sentimento mesmo. A gente só se decepciona com quem a gente gosta e cria expectativa", disparou ele, que continuou: "O que me chateou foram alguns pontos. A parada do sono quando você falou: 'Ah, será que ele saiu por que estava dormindo muito?'. O que me chateou foi que eu dividi com você e com os meninos o porquê eu estava dormindo. E já tinha compartilhado isso com as pessoas lá fora, tanto no Raio-X quanto no meu dia-a-dia", acrescentou.

O surfista seguiu falando. "Na minha cabeça, você estava dormindo o tempo todo para passar o tempo. Tipo, para não ficar pensando nas coisas que te afetavam, uma fuga. Só que eu não entendia o quão grave isso era dentro da sua cabeça. Eu não posso falar pelo PA, mas, eu, como um cara que fui me aproximando de você, me sentia impotente de não poder te tirar da cama. Porque é isso, a gente ficava te arrastando, mano, senta aqui, vamos trocar ideia", afirmou. "Não, mas eu vou conseguir", prometeu Arthur.

Pedro aconselhou: "Agora, meu irmão. Agora, se tu voltar e não acordar... pô, tu voltou, irmão. O público quer te ver, mano. Então, é isso. Volta, mano! Se você gosta de voltar, fazer as suas paradas... vou te trazer para viver. Eu dou valor para esses momentos."

O ator completou a conversa pedindo para o colega não expor a cabeça. "Eles vão te perguntar o que a gente trocou ideia, se você puder não falar sobre o que eu ouvi ou deixei de ouvir, eu te agradeço. Mas, você que sabe também. É só que faz parte da minha estratégia as pessoas não saberem o que eu sei e o que eu não sei."

Conversa com DG

Após a conversa com Scooby, Arthur chamou Douglas para conversar e também contou que ficou chateado com algumas coisas que viu no Quarto Secreto. "Cara, fiquei muito chateado. Primeiro, queria dizer o seguinte: se a nossa conversa puder morrer aqui, igual falei com o Pedro... porque, não queria que as pessoas ficassem sabendo o que eu ouvi, o que eu deixei de ver. Mas, pô, você foi a pessoa que eu mais fiquei chateado, assim, com algumas atitudes, falas, desses dias aí que fiquei fora."

Ao ouvir o colega, DG pede para ela explicar o que aconteceu: "Você é um cara que se importa, as paradas têm um peso diferente, um pouco parecido comigo. Um "amigo" e um "aliado" sai do jogo, mano... não consigo entender como você consegue ficar feliz. Você verbalizou várias vezes que estava feliz", pontou. "Feliz?", questionou. O ator explicou: "É, 'estou feliz, estou feliz'. Aí falou com as meninas: 'Pô, vocês ficaram. Pô, estou feliz'. Um amigo seu, um aliado sai e você fica feliz. Na minha cabeça, não entra. Você falou várias vezes, você não falou uma vez."

Arthur continuou: "E a sua postura, também, mano. Você virou uma chave... criticava a Eslô por conta disso. Eu entendo que você está construindo uma relação com a Lina, tipo, diferente. Mas, mano, desde que ela [Lina] ficou, parece que vocês [DG e Scooby] viraram uma chave... parecia que vocês nunca foram rivais dentro do jogo. O bagulho virou colônia de férias total. A tua postura virou outra", acrescentou.

DG se justificou: "Sim, calma. Desde a Prova do Líder, eu falei: 'Caraca, não vou ficar botando isso à frente de qualquer coisa minha com a Lina'. Porque a gente não troca ideias fora game, quase nunca tive momentos eu e Lina conversando. Queria resgatar isso. Todo mundo tem esse momento com a Lina e eu não tenho esse momento de trocar ideia com ela, e quero construir isso."

"A questão foi a repetição da parada. Eu sou um cara muito observador, mano. Eu observo muito as pessoas. E, para mim, no momento que eu saí, você pode não ter percebido, pode ter sido inconsciente, mas a sua postura mudou", argumentou Arthur.

Douglas faz que não com a cabeça, mas o ator insistiu: "Quando você sair, se você quiser, você vai ver, e você vai ver a diferença do DG antes do Paredão e do DG depois do Paredão. A sua postura, a sua vontade de conexão ali, de conectar, mudou. O seu olhar para ela mudou. O seu olhar para eles mudou", comentou. "Sem acreditar", explicou DG. Arthur discordou: "Não, não foi sem acreditar. Foi: 'O lugar é aqui'", garantiu. "Duvido", respondeu o brother. "Estou falando como soou a sua postura, mano, pode ter sido inconsciente", rebateu Arthur.