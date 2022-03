BBB 22: Arthur Aguiar sobre Jade Picon: ''Não dou essa importância toda''

Em conversa com Paulo André, Arthur Aguiar falou sobre a possibilidade do paredão ser falso e Jade Picon retornar ao jogo

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 07h28

Após falar que estava agoniado com a possibilidade de um paredão falso, Arthur Aguiar (33) comentou sobre a possibilidade mais uma vez durante a festa do líder.

Em conversa com Paulo André (23), o ator falou sobre uma possível volta de Jade Picon (20) para o jogo.

"Tem coisas que, independente de ser verdadeiro ou falso, a minha opinião é a mesma. Eu achei o discurso dela apelativo, achei que ela criou argumentos que não existiram para ficar ali o tempo todo... Essa parada que ela criou contra mim que eu não tenho contra ela", opinou sobre a fala da influenciadora na hora de pedir para o público para ficar na casa.

"Na verdade, ela me valoriza mais do que eu valorizo ela, nesse sentido. Porque eu não dou essa importância toda para ela quanto ela dá para mim nessa rivalidade", declarou Arthur Aguiar.

Jade Picon revela se estava apaixonada por Arthur Aguiar

No Mais Você desta quarta-feira, 09, Jade Picon foi colocada por Ana Maria Braga (72). Além de ter perguntado sobre a postura dela segura no reality, a apresentadora ainda questionou se a influenciadora estaria apaixonada por Arthur Aguiar.

No bate-papo no programa matinal, a ex-siter também explicou o motivo de nao engatar um namoro com Paulo André após o fim do BBB 22.