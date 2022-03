BBB 22: Arthur Aguiar simula discurso de eliminação de Eslovênia

Com ajuda de Gustavo, o ator Arthur Aguiar falou sobre como deveria ser o discurso de eliminação de Eslovênia

Na tarde desta quarta-feira, 30, Arthur Aguiar (33), Gustavo Marsengo (31) e Eslovênia Marques (25) conversaram na piscina do BBB 22.

Durante a conversa o ator aproveitou para simular o possível discurso de eliminação da sister caso ela fosse para o paredão.

Com ajuda de Gustavo, o brother brincou ao dizer queLucas Bissoli (31), que foi décimo eliminado do reality show, ajudaria Tadeu Schmidt (47) dando uma "piscadinha" no final do discurso.

"Vai fazer aquelas danças malucas lá. 'E hoje quem sai...'. Chuta a câmera", disse bacharel em direito, fazendo os colegas rirem. Arthur completou: "Vai ter uma câmera na mão dele. 'Hoje quem sai...'. E ele quebra uma câmera, assim. 'É você, Eslô. Vem consertar essa câmera'", finalizou o ator.

Gustavo relembra encontro com Arthur antes do reality

Ex-integrate da Casa de Vidro, Gustavo revelou que já havia se encontrado com Arthur Aguiar antes do reality! Nesta última terça-feira, 29, o brother contou para os colegas de confinamento que dividiu a mesma mesa com o ator em um restaurante em Curitiba, sua cidade Natal.