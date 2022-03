BBB 22: Arthur Aguiar revela sugestão de Maíra Cardi antes de entrar no BBB: "Você quer entrar solteiro?"

Arthur Aguiar contou à Paulo André proposta feita pela sua esposa. Na época, os dois tinham reatado o romance mas o público não sabia

A festa do LíderPedro Scooby (33) na noite de ontem, 9, rendeu algumas discussões de relacionamento e outras revelações.

Em conversa com Paulo André (23), Arthur Aguiar (32) revelou sugestão inusitada de sua esposa, Maíra Cardi (38) antes do ator entrar no reality. Ao som de Gustavo Lima, Arthur começa explicando ao atleta sua admiração por sua esposa: "Ela conseguiu enxergar em mim uma parada que nem eu enxergava mais em mim. (…) Mesmo depois de muito tempo, ela não desistiu de mim, ela ficou. Isso é fod*, não tem preço.". Paulo André, concorda com o amigo: "Não mesmo, não tem preço nenhum”. Arthur segue elogiando a influencer: "Por isso eu falo, ela é muito fod*. E ela sabe…", "Isso quebra sua postura né?", brinca Paulo.



A conversa continua e Arthur revela ao atleta olímpico a reação de sua esposa quando ele recebeu o convite para participar do reality. Segundo o ator e cantor, ela sugeriu que ele entrasse solteiro na casa, mesmo que eles já tivessem reatado o relacionamento. Na época, a reconciliação dos dois não era de conhecimento público. Para ele, a proposta foi uma forma de defesa da influencer, já que os casos de infidelidade de Arthur tinha se tornado público à pouco tempo: "Quando recebi o convite, ela me apoiou muito. A gente já estava junto, mas o público ainda não sabia. Ai ela me perguntou: 'você quer entrar solteiro?' Eu disse que não. Ela disse: 'A gente nao precisaria terminar, você pode entrar, ninguém vai saber que a gente ta junto e se acontecer alguma coisa, eu não vou falar nada.' (…) Eu disse que queria entrar casado, que todo mundo saiba que estou casado com você. Ela perguntou ‘tem certeza? Para mim, não tem problema’. Eu falei: ‘Mas pra mim, tem’. Como era muito recente, ela ainda se preocupou que algo poderia acontecer, mas eu estava muito seguro de mim, de quem eu era, de quem sou hoje. (…) Imagino que pra ela seja difícil, porque ela já peitou todo mundo e assumiu (as traições), aí imagina eu entro aqui e estrago tudo. (…) Foi uma forma de defesa dela, mas como estava muito seguro de mim, eu banquei", explicou.



Arthur Aguiar e Maíra Cardi se casaram em uma cerimônia surpresa organizada pela influencer e ex-BBB em 2017. Os dois têm uma filha, fruto do relacionamento, Sophia (3).