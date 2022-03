BBB 22: Arthur Aguiar revela sobre relacionamento com brothers: "Nunca me senti fazendo parte"

Na área externa da casa, Arthur Aguiar conversa sobre se sentir excluído com Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby

Após discussão quente com Lucas Bissoli (31) e sua indicação ao paredão, Arthur Aguiar (32) revela como se sente no relacionamento entre Paulo André (23), Pedro Scooby (33) e Douglas Silva (33).

Confira aqui porque Arthur Aguiar se ente excluído pelos grupo dos meninos no Big Brother

Na noite de ontem, 13, na área externa da casa o ator revelou aos amigos confinados que se sente excluído na relação deles. Entre outros exemplos, ele citou que nos momentos em que os brothers fazem referências à amizade, o nome dele não é citado: "Talvez vocês não percebam, mano... Sempre quando vocês se referiam à amizade, a estar junto, vocês só falavam sobre vocês. Então eu nunca me senti fazendo parte. Algumas coisas me magoaram. Pode parecer meio bobo, mas aqui dentro a gente tem poucas coisas para a gente se apegar. Então quando tem um almoço, um cinema e você não é chamado, você se sente excluído", desabafou.



Os brothers seguem ouvindo o ator, que continuou: "O discurso de vocês era 'você faz parte', mas as atitudes não condiziam com aquele momento quando eu questionava vocês". Douglas Silva, discorda e rebate o ator: "As falas sim, mas as atitudes, não.", Arthur então segue explicando que tanto na hora de verbalizar referências de amizades, ele não é citado e também se sente excluído com as atitudes dos brothers.



Pedro Scooby aproveita para se explicar quando convidou Brunna Gonçalves e não Arthur para o Almoço do Líder: "Aquele dia você estava incluso no almoço. Desculpa, até. Eu não dava tanta importância para isso. A Brunna estava pronta na minha frente e você ainda ia tomar banho. Você não me deu nem chance para falar isso. E outra coisa: amizade é do quanto você se abre para as pessoas. Hoje em dia, você é um cara que eu olho para você e digo 'quero ter você na minha vida'", revelou.