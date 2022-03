BBB 22: Arthur Aguiar revela para quem entregará o colar do Anjo

Anjo da semana, Arthur Aguiar conta quem imunizará no próximo paredão

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 22h19

Durante a tarde, na hidromassagem, Arthur Aguiar (33), conversou com os amigos Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) sobre o paredão que será formado na noite de hoje, 06.

Gustavo disse que pode receber cinco votos e que, caso o quarto lollipop se junte às "comadres" Natália Deodato (22), Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26), Paulo André pode ser o alvo e receber seis votos. O ator ponderou: "Isso se elas não votarem em você". “Mas eu vou dar o colar para ele”, continuou o Anjo da semana apontando para o atleta olímpico. "Isso se não for autoimune", respondeu Paulo André.

O carioca concorda e acrescenta: "Acho que o Tadeu vai dizer para ela que ela (Jade) vai ter que escolher outra pessoa". "Vai ser engraçado", comentou Pedro Scooby. "Vai quebrar as pernas da dinâmica", acrescentou P.A. "Aí ela vai puxar o Lucas", respondeu o ator. Pedro Scooby disse que, se esse for o caso, os brothers se reunirão e votarão em Eliezer. Paulo André respondeu que Arthur estará certo caso não queira se envolver na combinação de votos. "Eu votar no Eli é um tiro no meu pé, entendeu?", concluiu Arthur.

