BBB 22: Arthur Aguiar recebe mensagem da família e cai no choro no almoço do Anjo

Anjo da semana, Arthur Aguiar chora ao assistir vídeo da família ao lado de Paulo André, Tiago Abravanel e Lucas.

Caras Digital Publicado em 20/02/2022, às 14h25

Na tarde de hoje, 20, Arthur Aguiar (32), convidou os amigos, Lucas (31), Paulo André (23) e Tiago Abravanel (34) para o almoço do anjo, após ter vencido a prova no último sábado, 19.

Confira o recado da familia de Arthur Aguiar no Almoço do Anjo



Muito ansioso para receber o vídeo do Anjo, a família de Arthur não o decepcionou. A primeira a aparecer foi sua mãe, lembrando da ligação que eles têm desde muito cedo. Em seguida, seu irmão dividiu momentos da infância, onde os dois praticavam e competiam na natação.



Sua esposa e influencer digital, Maria Cardi (38), também deixou um recado ao brother. Ela lembrou que Arthur sempre quis ser um pai presente, diferente de seu pai e se preocupou em como a ida dele para o Big Brother Brasil poderia influenciar na vida de Sophia (3), filha do casal.



Ao final do vídeo, Sophia aparece dizendo que ama e mandando um beijo ao papai. Os outro moradores da casa também assistiam e cairam no choro junto com Arthur quando Sophia apareceu.



Confira vídeo na íntegra: